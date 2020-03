Inter, non solo il Manchester City: anche il Liverpool sulle tracce di Bastoni

Non solo il Manchester City sulle tracce di Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter che nel corso di questa stagione si è conquistato una maglia da titolare scalzando anche Diego Godin. Secondo quanto riportato da AS, sulle tracce del 20enne italiano ci sarete anche il Liverpool, a caccia di un centrale con cui sostituire Dejan Lovren che andrà via in scadenza. Gli altri nomi sul taccuino sono quelli di Dayot Upamecano del Lipsia e José Maria Gimenez dell'Atletico Madrid.