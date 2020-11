Inter, nuovi test su Gagliardini dopo l'esito dubbio del tampone: il centrocampista è negativo

Buone notizie per l'Inter e per Roberto Gagliardini. Il centrocampista, che ha lasciato il ritiro della Nazionale sabato scorso in via precauzionale dopo l'esito dubbio di un tampone, si è sottoposto nuovamente al test molecolare, risultando negativo. L'ex Atalanta non ha potuto disputare la sfida di Nations League vinta per 2-0 contro la Polonia, ma sarà nuovamente a disposizione di Antonio Conte per le prossime sfide. A riportarlo è Sky Sport.