Un nuovo allenatore per Mauro Icardi. Non si tratta di Maurizio Sarri, in quanto l'attaccante è ancora di proprietà dell'Inter. In attesa della cessione, visto quanto accaduto nelle ultime settimane in casa nerazzurra. Tuttavia Tuttosport in edicola scrive che l'argentino continuerà a svolgere l'allenamento fisico alla corte di Antonio Conte, senza però essere inserito nella parte tattica. Allora l'Inter ha precettato Daniele Bernazzani, attuale dirigente del settore giovanile, almeno fino al divorzio ufficiale tra l'Inter e l'ex capitano.

Intanto la Juventus opta per la strategia d'attesa, anche se questo significa rischiare l'inserimento di qualche altro club sull'ex Sampdoria. Forte del gradimento del bomber, la Vecchia Signora è disposta a correre il rischio: Icardi in saldo sarebbe un affare irrinunciabile, ma il reparto offensivo piace già tanto così al nuovo tecnico Sarri.