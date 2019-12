© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Oggi c'è il campo che chiama, ma tra un paio di settimane sarà tempo di mercato per l'Inter, che qualche rinforzo a gennaio dovrà regalarlo ad Antonio Conte. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione tra i vari obiettivi: da Olivier Giroud a Marcos Alonso, ruoli diversi, stessa squadra di appartenenza, differenti anche le difficoltà delle operazioni.

Obiettivi Blues - L'attaccante francese è già stato allenato da Conte proprio a Londra e il tecnico salentino sarebbe felice di averlo come ricambio dell'inamovibile coppia Lukaku-Lautaro Martinez. Giroud spinge per l'Inter, si muoverebbe volentieri verso Milano, ma solo con un contratto di 18 mesi a cifre che i nerazzurri non vogliono garantire. Per questo la pista s'è un po' raffreddata. Anche perché al Chelsea gioca anche la priorità del mercato di Marotta: Marcos Alonso, in cima alla lista dei desideri per la fascia sinistra.