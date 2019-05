Inter, occhi in Brasile: emissario al seguito del classe 2000 Helinho

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter è in missione in Brasile per seguire diversi calciatori, potenziali nuovi acquisti per il futuro. Il portale UOL Esporte fa sapere che un emissario nerazzurro è stato avvistato nella città di San Paolo per assistere al match tra il São Paulo e il Bahia, così da seguire per osservare da vicino Helio Junio 'Helinho', trequartista classe 2000 entrato a gara in corso al posto dell'ex milanista Pato.

Il rendimento. La Serie A brasiliana, giunta alla quinta giornata, ha finora collezionato due apparizioni per un totale di 58' in campo. In Copa Libertadores, invece, ha giocato 63' contro il Club Atlético Talleres.