© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter non molla Granit Xhaka, centrocampista dell’Arsenal. L’Inter sta pianificando un grande mercato in estate e lo svizzero è uno degli obiettivi sul taccuino. Il tecnico dei Gunners Unai Emery potrebbe decidere di fare cassa cedendo Xhaka, valutato 30 milioni di sterline, in modo da finanziare la campagna acquisti in entrata.