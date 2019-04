Inter, occhi su Pellegrini con Radu nell'affare. Ma c'è anche il Milan

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter è pronta a muoversi in estate per Lorenzo Pellegrini della Roma, che ha una clausola rescissoria da 30 milioni di euro e che non ha intenzione di rinnovare con i giallorossi per modificare la stessa clausola. Il club della Capitale ha preso atto di questa volontà e aspetta la fine del campionato per capire se tramite un piazzamento Champions anche il futuro del centrocampista potrà essere rivisto. I nerazzurri potrebbero provare a inserire nell'affare il cartellino del portiere Radu, che ha disputato un'ottima stagione al Genoa e che piaceva alla Roma già la scorsa estate. Occhio però all'eventuale inserimento del Milan, che segue da tempo il calciatore e che durante l'era Montella era già stato seguito da molto vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.