© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si muove in concreto per Nicolas Pépé, stella del Lione. Secondo quanto riferito da France Football, la società nerazzurra avrebbe infatti formulato un'offerta da 60 milioni di euro per l'attaccante ivoriano classe '95. Autore di 16 gol in 23 presenze in questo campionato, Pépé è nel mirino anche di Juventus, Bayern Monaco e Manchester City.