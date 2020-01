© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter non molla Rodrigo De Paul e pur di arrivarci già nel corso di questo mese di gennaio, Marotta e Ausilio sono disposti a mettere sul piatto il cartellino del giovane talento Lucien Agoumé. Il giocatore classe 2002 piace ai Pozzo, che lo seguono con interesse da tempo, con i media in patria che lo accostano a Pogba sia per qualità fisiche che tecniche. A riportarlo è TuttoUdinese.it.