Inter, ok a Joao Mario per terminare la stagione a Mosca. Poi un altro prestito?

vedi letture

Come per Valentino Lazaro al Newcastle, nessuno problema per l'Inter di fronte alla richiesta di Joao Mario che ha espresso la volontà di completare la stagione con la maglia del Lokomotiv Mosca. Che non vuol dire riscattare il giocatore, anzi il club russo ha già fatto sapere dalle parti di Viale della Liberazione la non intenzione di esercitare l'opzione di acquisto a titolo definitivo. Il coronavirus ha limitato molto la capacità di spesa nella prossima finestra di mercato della società moscovita, diversi giocatori sbarcati in Russia con la stessa formula del centrocampista portoghese (tra cui Eder e Farfan) non verranno trattenuti. Perciò il destino di Joao Mario è segnato: una volta concluso il massimo torneo russo, rientrerà a Milano anche se soltanto di passaggio. Qualche manifestazione dì interesse c'è stata, tra queste la più concreta è quella del Marsiglia che, al momento, ritiene troppo alta la richiesta nerazzurra per la cessione a titolo definitivo. Che all'orizzonte stia prendendo corpo un altro prestito con opzione d'acquisto a un anno?