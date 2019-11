© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Operato stamane, Nicolò Barella inizierà ne prossimi giorni la riabilitazione per tornare in campo il prima possibile. Di seguito il comunicato dell'Inter circa il proprio centrocampista: "Nella mattinata di oggi Nicolò Barella è stato sottoposto, presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, a intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio destro per asportazione del frammento cartilagineo della rotula. L'intervento è perfettamente riuscito, nei prossimi giorni il giocatore comincerà la fase riabilitativa".