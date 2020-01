© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ore bollenti per la trattativa già di per sé più calda della sessione di mercato in corso. Dopo la presa di posizione del diretto interessato e la sua richiesta esplicita a Daniel Levy per poter essere liberato nel corso di questa finestra di mercato, sarà il turno di Martin Schoots, agente del danese, assottigliare fino a far sparire la differenza ancora in essere tra la richiesta del Tottenham e la proposta dell’Inter per concludere positivamente l’affare. Contestualmente alla presenza milanese del l’intermediario che sta proseguendo la sua opera. Sviluppi che potrebbero avere luogo già nella giornata di oggi, quando le parti in causa si siederanno al tavolo delle trattative alla ricerca della tanto agognata fumata bianca. In casa nerazzurra prosegue anche la ricerca di una quadratura sull’operazione in uscita legata a Politano, che potrebbe garantire l’incasso necessario per poter ultimare l’assalto al centrocampista del Tottenham senza bisogno di un sacrificio da parte della proprietà. Inoltre, qualora si dovesse verificare il trasferimento dell’esterno ex Sassuolo al Napoli, il passaggio successivo sarebbe rappresentato dall’arrivo di Olivier Giroud: promesso sposo di Conte ed in attesa della chiamata per raggiungere Milano.