© foto di Federico De Luca

Gabriele Oriali e Antonio Conte di nuovo insieme. Dopo l'azzurro, il nerazzurro. E per Lele sarebbe un ritorno, attesissimo peraltro. Tuttosport non ha dubbi: il team manager azzurro affiancherà Mancini nelle due gare di giugno con Grecia e Bosnia, poi tornerà a “casa” per ricoprire il suo vecchio ruolo di tramite fra allenatore, squadra e società".