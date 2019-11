© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter osserva Rolando Mandragora. Il centrocampista potrebbe rientrare utile in caso di italianizzazione della rosa, con i nerazzurri che lo potrebbero acquistare dall'Udinese. C'è però una opzione morale - riporta Il Corriere dello Sport - vantata dalla Juventus in caso di cessione, dopo che i piemontesi lo avevano ceduto per 20 milioni di euro.