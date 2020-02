Inter, Padelli dopo l'esordio: "Derby? Se serve, mi farò trovare pronto"

© foto di PhotoViews

"È stata un’occasione importante perché sono tornato a giocare titolare in Serie A dopo tantissimo tempo. Ho fatto l’esordio con la maglia della mia squadra del cuore in Serie A, quindi è un altro sogno realizzato. Siamo riusciti a vincere e non ho preso gol, quindi è una serata top". Ai microfoni di SportMediaset, Daniele Padelli commenta la prima volta da titolare con l’Inter, arrivata contro l'Udinese a causa dell’improvviso infortunio che ha tenuto ai box Samir Handanovic: "Vedremo in settimana come starà, se migliorerà dalla botta che ha preso. Adesso pensiamo partita per partita. Derby? Se ci fosse bisogno mi farò trovare pronto".