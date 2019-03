Inter, Palacios ora è più vicino. Si raffredda l'interesse del Real Madrid

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Real Madrid ha raffreddato la pista che porta a Exequiel Palacios, 20enne argentino del River Plate che non è ancora in possesso del passaporto da comunitario. Proprio questa condizione ha costretto i blancos, che da poco hanno ufficializzato l'ingaggio del brasiliano Eder Militão, a frenare le loro ambizioni di mettere le mani sul giovane centrocampista dei Millonarios, per il quale resta forte l'interesse dell'Inter. Che, grazie alla mediazione del vice presidente Javier Zanetti, ha chiesto più volte informazioni sul giocatore. Lo riporta l'edizione online di Marca.