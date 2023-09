ufficiale Piaceva al Milan in estate, Palacios ha rinnovato con il Bayer Leverkusen

In estate, più che altro all'inizio, il suo nome era stato accostato anche al Milan come potenziale rinforzo per il centrocampo, ma alla fine Exequiel Palacios è rimasto un giocatore del Bayer Leverkusen e adesso rinsalda ulteriormente il proprio legame con le Aspirine di Germania. Raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del 24enne fino al 30 giugno 2028, come comunicato dai tedeschi tramite i propri canali di comunicazione social.