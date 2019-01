© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono tante le aspettative attorno a Zinho Vanheusden, giovane difensore di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito allo Standard Liegi. Raggiunto da fcinternews.it, suo padre Johan ha parlato del suo futuro: “Sicuramente preferirei che restasse altri dodici mesi in Belgio, allo Standard. Con la speranza che possa nuovamente giocare in Europa. L’obiettivo finale resta ovviamente quello di tornare all’Inter. Ma prima di competere lì ha bisogno di qualche stagione qui, per diventare più forte. E ancora più forte. Il campionato belga non è facile è può essere un’ottima scuola per progredire”.

Crede quindi che Zinho non sia ancora pronto per l’Inter?

“Esatto. Non lo è ancora al giorno d’oggi. Per giocarsela un’intera stagione in un club così grande come l’Inter tutto deve andare alla perfezione. Quel giorno arriverà. Ma ora è troppo presto. Allo Standard, un team fantastico con tifosi meravigliosi, si sente a casa e continuerà ad apprendere qualcosa giorno dopo giorno”.