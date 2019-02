Inter, parla Ivana Icardi: "Mauro è cieco, per Wanda lui è un bancomat"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ivana Icardi, sorella di Mauro, ha parlato ai microfoni di Domenica Live in onda su Canale 5: “Sono successe tante cose. Perché la mia famiglia non ha rapporti con Mauro? Voglio iniziare da Natale che è stato quando io ho detto delle cose su quello che accade, la verità. Lei vuole dimostrare al mondo che siamo una famiglia felice, che va tutto bene. Wanda Nara è una bugiarda. Hanno buoni rapporti con mio padre, ma mia madre non vede mai Mauro. Non capisco Wanda come faccia perché anche lei è una madre. Dopo due anni che mia madre non conosceva mia nipote Isabella l’hanno invitata al compleanno della bambina, hanno fatto 30mila foto solo per far vedere che c’è un rapporto, ma questo rapporto non c’è. Mia madre non si merita questo. Lei è la moglie, ma noi siamo la famiglia”.

Sul botta e risposta social con il fratello Mauro Icardi. “Queste sono cose che mio fratello non avrebbe mai detto se non ci fosse stata una dietro che ogni giorno cerca di mettere zizzania. Io non credo che mio fratello sia stupido, ma non è lo stesso che era prima. È cieco, non riesce a vedere la realtà. Wanda mi ha bloccata su Whatsapp quando le ho detto quello che pensavo. Lei vuole essere sempre al centro dell’attenzione. Io non ho mai parlato male di mio fratello, racconto solo la verità di quello che ha fatto lei. Io voglio bene a mio fratello, la moglie gli ha fatto credere che tutti ci avviciniamo a lui per i soldi. Io non ho mai chiesto soldi a mio fratello, al massimo gli avrò chiesto 50 euro quando avevo 18 anni. Per lei mio fratello è un bancomat. Io non ho mai cercato di estorcere nulla a mio fratello, lo giuro su tutti quelli che amo. Io non l’ho mai giudicata anche se mi avevano parlato di lei, mi sono resa conto solo dopo che l’ho conosciuta di chi realmente è lei. Nessuno può capire la mia sofferenza né quella di mia madre. Le mie lacrime sono vere, non come le sue. A lei piace fare spettacolo, è una showgirl. Lei ha tutto, fama, soldi, cinque bambini bellissimi, perché ha la necessità che ci siano questi problemi con la mia famiglia?”.

E ancora: “Ho parlato col suo ex procuratore, con la sua ex ragazza e siamo tutti d’accordo sul fatto che lui non è più lo stesso Mauro. Non vuole più sapere niente dalla sua famiglia perché questa donna gli ha messo in testa tante cose che non sono vere. È già successo con il suo ex marito (Maxi Lopez, ndr). Un appello a Wanda? Lei non vuole nulla da me e io nulla da lei, spero che un giorno riusciremo a parlarci quando tornerà al mondo reale. Se lei vuole sa che io posso perdonarla, ma a lei non interessa. A me interessa mio fratello, non lei”.