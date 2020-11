Inter-Parma, la moviola: "Netto il rigore su Perisic, giusto annullare il gol di Ranocchia"

La sfida fra Inter e Parma è stata caratterizzata da vibranti proteste al momento del fischio finale. I nerazzurri protestano per la mancata concessione di un calcio di rigore quando il punteggio era sul 2-1 per i ducali. Come riporta la moviola dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, al minuto numero 67 Balogh trattiene in area di rigore Perisic, episodio che avrebbero dovuto essere sanzionato con la massima punizione. Piccinini fa ampi gesti di proseguire e la decisione con cui ammonisce Ranocchia induce il VAR a non intervenire. Nel finale c’è un altro contatto dubbio fra lo stesso Balogh e Vidal mentre è giusto annullare il gol di Ranocchia per fuorigioco.