© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Con il successo contro la Sampdoria di questo pomeriggio l’Inter di Antonio Conte ha trovato la sesta vittoria in altrettante gare di campionato in questo avvio della Serie A. Una partenza da record che non si vedeva da moltissimi anni tanto che per trovarne una simile bisogna andare alla stagione 1966/67 quando i nerazzurri allenati da Helenio Herrera in piena epoca d’oro (tre Scudetti e due Coppa dei Campioni) vinsero appunto le prima sei gare di Serie A.

Il finale di quell’annata però non è di quelli da ricordare, anzi tutto il contrario. Il campionato infatti andò alla Juventus grazie a un sorpasso all’ultima giornata complice la sconfitta dell’Inter a Mantova, con i virgiliani già salvi. Un episodio che Conte e la sua Inter non hanno intenzione di rivivere.