Inter, per confermare Sanchez serve la cessione di un big e un taglio dello stipendio

Il Sanchez visto nelle ultime uscite con l'Inter è quello che Antonio Conte e tutto il club nerazzurro si attendevano fin dall'inizio della stagione. Con il mercato alle porte è lecito, dunque, anche ipotizzare una permanenza del cileno a Milano. Perché tale possibilità si concretizzi, però, occorrono che alcuni tasselli vadano al proprio posto. In primis, stando al Corriere dello Sport, la cessione di uno fra Lautaro Martinez e Milan Skriniar per avere la liquidità necessaria per bussare alla porta del Manchester United e acquistare il cartellino. Poi un deciso taglio all'ingaggio da 13 milioni di euro pattuito dall'ex Arsenal con i Rede Devils (stipendio che poi sale in caso di qualificazione in Champions del club).

Da non escludere, anche se appare molto complicata, la possibilità di un nuovo prestito. Lo United, infatti, dovrebbe continuare a partecipare al pagamento dell'ingaggio di Sanchez.