Inter, per il 2001 Vagiannidis contratto fino al 2025. Appena potrà, sarà in Italia per le visite

L'Inter è pronta a mettere sotto contratto Georgios Vagiannidis, terzino destro classe 2001. A confermarlo è la 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, che parla di un club nerazzurro pronto a far sottoscrivere al calciatore un contratto preliminare in attesa del suo arrivo in Italia per le visite mediche (in questo momento non può lasciare la Grecia).

Con Vagiannidis accordo fino a giugno 2025, ma è probabile che dopo aver definito tutti i dettagli il club si metterà al lavoro per trovargli una sistemazione in prestito.