Inter, per la difesa piace Martinez Quarta: servono 20 milioni

I dirigenti dell'Inter pensano a come aggiornare la difesa in vista delle prossime stagioni e un nome che sta prendendo piede è quello dell'argentino Lucas Martinez Quarta del River Plate. Il classe '96 è finito sul taccuino di diversi club europei, ma i nerazzurri avrebbero una carta da giocarsi molto importante, ovvero il vice presidente Javier Zanetti, che ha già promosso il connazionale. Il costo si aggira intorno ai 20 milioni di euro e la strategia potrebbe essere quella di acquistarlo subito per poi girarlo in prestito in un club di A e permettergli di crescere e conoscere il nostro campionato prima di portarlo alla Pinetina. A riportarlo è Tuttosport.