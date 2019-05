Inter, per Rivas rientro alla base e nuovo prestito in serie B

© foto di Federico Gaetano

Ultime sul futuro di Rigoberto Rivas, centrocampista classe 1998, vincolato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2022 ma in prestito nel corso di questa stagione alla Ternana in Serie C riportate dai colleghi di fcinternews.it. Il futuro, comunque, è più o meno impostato: a giugno rientrerà all’Inter per fine prestito e per lui si dovrebbero aprire le porte della serie cadetta. Per Rivas sarebbe un ritorno, dato che l’ex canterano vi ha militato la scorsa stagione nelle fila del Brescia.