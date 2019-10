Inter, per Sanchez domani nuovo consulto. Ipotesi intervento chirurgico

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nella giornata di domani previsti nuovi esami per Alexis Sanchez, cui è stata confermata la lussazione del tendine peroneo lungo della caviglia sinistra. Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Inter ha reso noto che l'infortunio alla caviglia sinistra rimediato durante la sfida tra il suo Cile e la Colombia potrebbe anche portare l'attaccante ex Udinese e Manchester United ad operarsi. Come detto, tra due giorni a Barcellona, è previsto un ulteriore consulto con il professor Ramon Cugat, per decidere se la migliore via per il cileno sia quella chirurgica.