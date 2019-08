© foto di Image Sport

La Gazzetta dello Sport di oggi fa il punto sulla trattativa Sanchez-Inter. I nerazzurri puntano a chiudere entro 48 ore e sono forti del sì del giocatore a tornare in Italia, anche a costo di ridursi l'ingaggio. Si parte con un prestito di 2-3 milioni con diritto di riscatto attorno ai 12-15. Il cileno, legato ai red devils fino al 2022, percepisce 15 milioni di euro e per l'anno in prestito a Milano il Manchester United contribuirà col pagamento della metà dell'ingaggio. Da trovare l'accordo sui tempi di pagamento, se dilazionato e per quanto.