Inter, per Sensi c'è un patto d'onore con il Sassuolo. Ma il riscatto resta in bilico

vedi letture

Per Stefano Sensi resta in ballo il riscatto dell'Inter dal Sassuolo. Come conferma La Gazzetta dello Sport, per l’ok alla conferma c’è un patto d’onore tra i club, ma i 20 milioni da pagare sono una cifra importante, tenuto conto dei malanni fisici continui e pure che nel ruolo di Sensi ora c’è Eriksen. Il futuro dell'ex Cesena resta dunque in bilico.