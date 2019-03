Inter, per Szoboszlai possibile sinergia con l'Atalanta. Il 2000 vuole giocare

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto rivela FcInterNews , dopo Inter e Juventus anche il Bayern Monaco avrebbe posato gli occhi su Dominik Szoboszlai, talento ungherese che costa già 12-15 milioni di euro. Tuttavia, la scelta per il suo futuro non dipenderà da fattori economici, quanto di prospettiva. La sua prossima tappa verrà valutata in base al progetto sportivo e alle conseguenti possibilità di crescita, esclusa dunque l'opzione di andare a far parte di una formazione Primvaera. Dopo averci provato in estate, l'Atalanta potrebbe tornare alla carica per lui, magari in sinergia propria con Inter o Juventus. (Leggi l'approfondimento di TMW sul giovane ungherese: CLICCA QUI)