Inter, Perisic nel mirino dello Shanghai Shenhua. Alternativa El Shaarawy

Sirene cinesi per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato dai colleghi della Gazzetta dello Sport, lo Shanghai Shenhua starebbe cercando un esterno d’attacco e vorrebbe pescare in Serie A: la prima scelta è Ivan Perisic: già presentata un'offerta da 25 milioni all’Inter e un triennale da 12 netti al croato, che però non è convinto. Contatti anche per El Shaarawy, il cui contratto con la Roma è in scadenza nel 2020.