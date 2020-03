Inter, Perisic per arrivare a Tolisso: ipotesi scambio con il Bayern Monaco

vedi letture

Il cartellino di Ivan Perisic per arrivare a Corentin Tolisso. Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter potrebbe intavolare una sorta di scambio, magari con conguaglio minimo in favore del Bayern Monaco, per regalare ad Antonio Conte un nuovo centrocampista in vista della prossima stagione.