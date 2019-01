Inter, Perisic valutato 50mln: richiesta può salire se torna Terribile

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione locale di Tuttosport scrive di Ivan Perisic, che a breve compirà 30 anni ed è in scadenza nel giugno 2022. Questa estate, per il club nerazzurro, potrebbe dunque essere una delle ultime possibilità per cedere l’esterno croato racimolando dall’operazione una bella cifra utile a finanziare parte del mercato. La valutazione attuale del club per Ivan il Terribile è di 50 milioni di euro, che potrebbe aumentare qualora Perisic tornasse a giocare come all'ultimo Mondiale.