© foto di Giacomo Morini

Per il centrocampo del futuro l'Inter ha messo nel mirino anche Gaetano Castrovilli, vera e propria rivelazione della stagione della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport, la società nerazzurra potrebbe giocarsi anche il jolly Matteo Politano, ala mancina in cerca di maggiore spazio che ha nel sodalizio viola un estimatore, al pari del Napoli. La valutazione fatta dall'Inter circa l'ex Sassuolo è pari a 25-30 milioni di euro, più alta quella della Fiorentina per Castrovilli. Per questo Politano potrebbe essere considerato una sorta di anticipo per Castrovilli: la prima operazione potrebbe chiudersi a gennaio, la seconda solo in estate.