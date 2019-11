Inter, piace Castrovilli della Fiorentina ma per Commisso è incedibile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter si sta muovendo per rinforzare il centrocampo. Secondo quanto riporta SkySport l'obiettivo da centrare sembra Rodrigo De Paul ma ci sono almeno altri tre nomi nella lista, pur difficili da prendere a gennaio. Tra questi Dejan Kulusevski classe 2000 è in prestito al Parma dall'Atalanta, Boubakary Soumaré, classe 1999 del Lille ma di scuola PSG e Gaetano Castrovilli della Fiorentina.

Non sono infatti passate inosservate neanche le prestazioni del viola: 12 presenze con 3 gol e 2 assist alla Fiorentina, con tanto di convocazione in Nazionale. Ma proprio per questo piace anche a Rocco Commisso che vorrebbe evitare di ripercorrere lo stesso cammino già in essere con Chiesa, visto che peraltro il centrocampista ha appena rinnovato.