© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Le tante offerte che stanno arrivando sulla scrivania dei dirigenti dell'Inter per Andrea Pinamonti, fanno la felicità di Mino Raiola, agente del giocatore che nelle prossime settimane dovrà incontrare i nerazzurri per provare a intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2021. Conte intanto lo porterà in ritiro a Lugano poi verrà deciso cosa fare, considerando che nel frattempo, il ct Mancini, lo ha messo nel mirino e potrebbe presto convocarlo con la Nazionale maggiore. A riportarlo è Tuttosport.