© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine di Tottenham-Inter, ultimo match della ICC 2019 nerazzurra, Lorenzo Pirola rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di InterTV: "È stata una grandissima emozione calcare un palcoscenico così importante, in uno stadio bellissimo e contro una grande squadra come il Tottenham. Sono davvero felice per il traguardo raggiunto oggi. Quando sono qui cerco di imitare i grandi giocatori che ricoprono il mio ruolo in Prima Squadra e prendo spunto da loro in ogni situazione possibile. La squadra sta migliorando partita dopo partita, c'è la volontà di costruire qualcosa di importante".