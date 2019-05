© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da tempo il nome di Matteo Darmian è accostato all'Inter. Il terzino del Manchester United è stato molto vicino al club nerazzurro nella finestra invernale di mercato, ma per giugno non è scontato che Marotta e Ausilio tentino un nuovo assalto. Suning, infatti, ha fatto sapere che la valutazione del giocatore (10-12 milioni) è troppo alta (Darmian è in scadenza) e anche l'ingaggio di tre milioni scoraggia l'acquisto. Conte lo apprezza, ma l'Inter potrebbe virare su un profilo più offensivo. Lo riporta fcinternews.