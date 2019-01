© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano, esterno dell'Inter, ha parlato a Sky Sport a pochi giorni dalla ripresa del campionato, dove i nerazzurri affronteranno il Sassuolo: "Cerco di fare bene per convincere mister e società a continuare questo percorso insieme. Mi impegno in settimana e la domenica in partita per conquistarmi questa maglia prestigiosa. Possiamo arrivare fino in fondo in tutte le competizioni: in Coppa Italia affronteremo la Lazio, in EL siamo ai sedicesimi, in campionato siamo aggrappati al Napoli. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita. Il Sassuolo è una squadra forte, gioca molto bene e ha messo in difficoltà tutte le grandi, noi compresi. Sarà una partita difficile e complicata, non avremo l'aiuto del nostro pubblico".