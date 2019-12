Inter, Politano dice no al Genoa. Discorso diverso per la Fiorentina

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Politano ha intenzione di restare all'Inter. L'esterno offensivo romano non ha cambiato idea e intende proseguire la sua avventura nerazzurra, a meno che non sia l'Inter a metterlo sul mercato con l'arrivo di un'altra punta a gennaio, precisa FcInterNews.it. Il Genoa ha sondato il terreno, ma non è un'opzione che solletica il calciatore romano. Per quanto riguarda la Fiorentina, che in estate era pronta ad offrire circa 22 milioni di euro per portarlo in viola, sarebbe pronta a tornare alla carica.