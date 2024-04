Napoli, Politano: "Sappiamo l'importanza di questa gara e dobbiamo vincere"

Pareggio con il Frosinone che non ha soddisfatto il Napoli, adesso un appuntamento troppo importante al Carlo Castellani di Empoli per la squadra di Francesco Calzona che per la corsa Europa non può fallire l'appuntamento odierno. Prima della partita contro i toscani, ai microfoni di DAZN, per gli azzurri ha parlato l'attaccante esterno Matteo Politano. "Quest'anno abbiamo avuto tante partite così, tante volte non siamo riusciti a portare a casa la vittoria. Sappiamo l'importanza di questa gara e dobbiamo vincere".