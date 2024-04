Napoli, piove sul bagnato: risentimento al polpaccio per Matteo Politano

Risentimento muscolare al polpaccio per Matteo Politano. Come riporta 'DAZN', l'esterno del Napoli ha chiesto il cambio al 77' di Napoli-Frosinone dopo uno scatto effettuato nel tentativo di tenere il pallone in campo.

Napoli-Frosinone 2-2, il tabellino

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa (40' st Simeone), Lobotka, Zielinski (32' st Cajuste); Politano (32' st Raspadori), Osimhen, Kvaratskhelia. A disp.: Idasiak, Gollini, Nata, Traoré, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker. All.: Calzona

Frosinone (3-4-2-1): Turati; Okoli, Romagnoli, Lirola; Zortea (50' st Lusuardi), Barrenechea, Mazzitelli (50' st Gelli), Valeri; Soulé (33' st Seck), Brescianini (33' st Reinier); Cheddira. A disp.: Frattali, Cerofolini, Marchizza, Baez, Kaio Jorge, Cuni, Garritano, Kvernadze, Ghedjemis. All.: Di Francesco

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 16' Politano (N), 5' st, 28' st Cheddira (F), 18' st Osimhen (N)

Ammoniti: Rrahmani (N), Mario Rui (N), Okoli (F)

Espulsi: Mario Rui (N)