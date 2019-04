© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter segue da vicino il suo ex giocatore della Primavera Marco Carraro. Secondo quanto riportato da FcInterNews.it, il calciatore, che ha gennaio si è trasferito dal Foggia al Perugia, è di proprietà dell'Atalanta che lo ha acquistato in estate per 5 milioni di euro, ma il club milanese si è comunque tenuto il diritto di recompra per una cifra intorno ai 9-10 milioni di euro e potrebbe riportarlo all'ombra della Madonnina durante la prossima estate, anche in ottica lista UEFA.