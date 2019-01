Inter, preso Brazao. 3 milioni al Cruzeiro, D'Amico al ChievoVerona

© foto di Giacomo Iacobellis

Stando a quanto riferito da Tuttosport, si avvicina a grandi passi all'Inter Gabriel Brazao, giovane portiere brasiliano che lascerà il Cruzeiro per sbarcare in nerazzurro nei prossimi giorni: una joint venture col ChievoVerona, che ha messo a disposizione il posto da extracomunitario e otterrà per questo il giovane attaccante della Primavera Felice D'Amico. Per vestire la maglia nerazzurra, dove si giocherà con Radu l'eredità di Handanovic, il giovane portiere ha detto no anche all'Arsenal.