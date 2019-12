Inter prima in classifica, ma qualche dubbio su Godin. Atletico in vista?

Diego Godin è ancora in fase di rodaggio. Dopo una carriera passata completamente in Spagna, il difensore centrale uruguagio ha avuto qualche difficoltà di troppo nell'adattarsi al calcio italiano. O meglio, ai meccanismi di una difesa come quella di Antonio Conte, diversa (per sua natura) rispetto a quella di Diego Pablo Simeone, all'Atletico Madrid.

QUALCHE DUBBIO - È venuto già negli scorsi mesi, perché l'impiego di Godin come difensore centrale di destra sposta Skriniar sulla sinistra, in un ruolo dove paradossalmente rende di meno. Nessuno, all'Inter, discute la bravura di Godin sull'uomo, né quella sui calci piazzati. Probabilmente è proprio una questione di adattamento in alcuni frangenti che ancora non convince appieno.

FUTURO LONTANO? È oggettivamente complicato pensare a Godin con un'altra maglia dopo solo sei mesi. Anche perché ha praticamente sempre giocato e se è vero che ha un ingaggio pesante, da 6 milioni di euro netti a stagione, dall'altro è anche difficile che qualcuno decida di investire su di lui. L'Atletico Madrid, dicono in Spagna, lo rivorrebbe indietro dopo soli sei mesi. Ma a che prezzo? E con chi sostituirlo? Il mercato invernale solitamente è valido solo per chi deve ritoccare, non per stravolgere. E se l'Inter è lì con la Juventus, lottando per lo Scudetto gomito a gomito, un merito deve averlo anche Godin.