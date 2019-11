© foto di Federico Gaetano

Inter a caccia di rinforzi, per accontentare Antonio Conte e alzare l'asticella delle ambizioni. Se i soldi, spiega Tuttosport, arriveranno dalla prossima cessione di Gabigol in via definitiva al Flamengo, la priorità per i nerazzurri è a centrocampoo. La prima scelta è Arturo Vidal, ma al momento il Barcellona non ha aperto al prestitto.

Le alternative. Le quotazioni di Matic sono in ribasso, mentre Rodrigo De Paul è un nome che piace sempre, ma l'Udinese chiede 30-35 milioni di euro. Poi c'è Alfred Duncan: ottimi rapporti col Sassuolo, sarebbe un ritorno visto che è cresciuto nelle giovanili interiste. Più lontani nel tempo (leggasi per giugno) giovani di talento come Kulusevski, Tonali e Castrovilli.