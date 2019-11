Fonte: fcinternews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non siederà nemmeno in panchina questa sera Stefan De Vrij nella sfida a Belfast contro l'Irlanda del Nord. Il centrale dell'Olanda è stato infatti escluso dalla lista dei convocati di Ronald Koeman a poche ore dal calcio d'inizio al Windsor Park. Si parla condizioni fisiche non perfette per il difensore nerazzurro che per il momento rimane in ritiro con gli Oranje, in attesa di ulteriori aggiornamenti sulla natura e l'entità del problema.