L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport aggiorna la situazione sulla trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi. La moglie-agente dell'attaccante dell'Inter, Wanda Nara, è sempre in prima pagina: ha fatto polemiche, ha stuzzicato il club e adesso, dopo il primo incontro ufficiale con Beppe Marotta al tavolo, sta per entrare nel vivo del suo ruolo. La dirigenza meneghina ha intenzione di offrire a Maurito sette milioni di euro all’anno togliendo la clausola compromissoria, Wanda ne vuole nove e preferisce tenere la clausola aumentando la cifra.