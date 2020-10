Inter, progetto "alla Klopp" ma i tempi stringono

Parlare di pazienza mettendola in relazione con Antonio Conte sembra già un paradosso sufficiente per far saltare il banco della discussione prima ancora che questa abbia effettivamente luogo e sviluppo. Tuttavia la tranquillità ostentata dal più infuocato dei tecnici d’Europa va evidentemente messa agli atti alla stregua della novità più inattesa di questo avvio di stagione. Un cambio di direzione totale rispetto ai discorsi antecedenti al summit estivo che ha ricomposto la frattura con la società, veicolo di un’unità di intenti che l’allenatore dell’Inter non manca mai di sottolineare nel momento in cui viene chiamato ad analizzare le prestazioni dei nerazzurri da settembre in poi.

Da un lato le valutazioni della difesa ad oltranza del lavoro del tecnico, manifestata dalle parole di Marotta e dalla sicurezza del diretto interessato rispetto ai progressi che settimana dopo settimana il leccese sostiene di avere appuntato nel cammino che porta alla nascita di una grande squadra. Dall’altro le critiche dell’accusa che vorrebbero vedere trasposti sul campo, con risultati concreti e trofei nell’immediato, gli investimenti che la società sostiene ed ha sostenuto per accaparrarselo prima ed accontentarlo subito dopo.

Il paragone scomodato da Conte è quello con il Liverpool di Klopp: a bocca asciutta per quattro anni prima di diventare la macchina da guerra macina trofei che stiamo ammirando da due stagioni a questa parte. Il tecnico dell’Inter lavora per la sublimazione della propria idea tattica, certamente avveniristica ma altrettanto sicuramente complicata da raggiungere.

La speranza su tutti i fronti, al di là della facciata, è quella di accorciare i tempi. Solo così il bicchiere sarà mezzo pieno per tutti.