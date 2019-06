Inter, pronto il rilancio per Rakitic. Sul croato è piombato anche lo United

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter è pronta a tornare alla carica per Ivan Rakitic. Negli ultimi giorni, come riporta Sport, per il centrocampista del Barcellona si è fatto sotto anche il Manchester United, ma lo scoglio rimane sempre lo stesso: la volontà del centrocampista croato, determinato a vestire ancora la maglia blaugrana sotto la guida del suo mentore Ernesto Valverde (confermato) nella prossima stagione.

Apertura del Barcellona - Un progetto ben differente però da quello del club catalano, che ha aperto da tempo alla cessione dell'ex Siviglia in cambio di una cifra importante. Se i Red Devils o i nerazzurri affonderanno il colpo, si proverà dunque a lavorare sul giocatore, che in caso di offerta milionaria potrebbe magari rivedere le sue posizioni.