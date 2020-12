Inter, può arrivare De Paul: Pinamonti la chiave per arrivare all'argentino dell'Udinese

vedi letture

Con tre centrocampisti in partenza o quasi (Nainggolan, Vecino ed Eriksen) in casa Inter si valuta un nuovo acquisto a centrocampo durante il mercato di gennaio. Come si legge sulle pagine di Tuttosport infatti, questa potrebbe essere la volta buona per vedere Rodrigo De Paul in nerazzurro. L'Udinese valuta l'argentino 35 milioni: troppi per l'Inter, anche se la famiglia Pozzo potrebbe accettare una formula diversa, magari un prestito oneroso con diritto di riscatto.

Pinamonti nell'affare? - Se l'Inter dovesse riuscire a conquistare la qualificazione al prossimo turno di Champions League, i nerazzurri potrebbero puntare su una quarta punta (ruolo al momento occupato da Pinamonti) di livello internazionale. L'attaccante azzurro potrebbe interessare ad un club attento alle plusvalenze come l'Udinese. In estate l’Inter ha acquistato l’attaccante dal Genoa per 8 milioni più altri 12 di bonus facili da raggiungere, cifre che comunque potrebbe non impedire un prestito oneroso con diritto di riscatto che potrebbe essere scomputato dalla cifra per De Paul.